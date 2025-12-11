ترامب: مجلس السلام في غزة يضم شخصيات عالمية بارزة ويبدأ عمله العام المقبل

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مجلس السلام في غزة، سيبدأ عمله العام المقبل، موضحًا أن عددًا كبيرًا من رؤساء الدول المهمة، أبدى رغبته في الانضمام إلى المجلس الجديد.

وقال ترامب في تصريحات صحفية أدلى بها من داخل البيت الأبيض، إن مجلس السلام في غزة، سيكون أحد أهم المجالس شهرة على الإطلاق، وأن عددًا كبيرًا من الشخصيات الدولية البارزة بينهم رؤساء وملوك ووزراء، يسعون بقوة ويتسابقون لعضويته.

ومجلس السلام في غزة يأتي ضمن خطة أعدتها واشنطن من 20 بندًا لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد إنهاء الحرب على القطاع، وحظيت بموافقة مجلس الأمن الدولي، وتنص الخطة على أن مجلس السلام المشار إليه، يتولى إدارة قطاع غزة لمدة عامين، مدعوما بقوة دولية وسرطة فلسطينية.

وتشير مسودة القرار إلى أن المجلس سيشرف على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، كأحد المطالب الإسرائيلية الرئيسية، بالتوازي مع الإشراف على جهود إعادة الإعمار وإرساء ترتيبات أمنية جديدة.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن دبلوماسيين مطلعين أن تركيبة المجلس وصلاحياته التفصيلية ما زالت غير محسومة في ظل اعتراضات من أطراف معنية على بعض جوانب نموذج الحكم المقترح في غزة.

كما تعرضت الخطة لانتقادات واسعة لغياب جدول زمني واضح لنقل السلطة من المجلس الانتقالي إلى السلطة الفلسطينية، إذ تكتفي بالربط بين هذه الخطوة واستكمال السلطة "برنامجا إصلاحيا" لم تحدد معاييره أو آلياته بدقة.

