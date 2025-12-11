بيئة الشرقية: فحص 100 مشروع ومعاينة 8 مواقع جديدة لمحطات المحمول

18 حجم الخط

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن فريق عمل إدارة البيئة قام على مدار شهر نوفمبر الماضى بتنفيذ عددًا من المهام المنوط بها الإدارة للتأكد من الالتزام بـالاشتراطات الصحية والبيئية.

فحص 100 نموذج لتقييم الأثر البيئى لمشروعات جديدة

واضاف انه تم فحص١٠٠ نموذج لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة والموافقة على ٩٩ مشروعًا بعد إستيفاء الإشتراطات المطلوبة كما تم إرجاء مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئى والصحى.

القياسات البيئية للمنشأت

كما تم إعداد السجل البيئي لـ ٦ منشآت وكذلك تم إجراء القياسات البيئية لعدد ٦ منشآت تشمل ٢ مستشفى وسوبر ماركت و ٣ مخابز، وتم فحص ٧٦ شكوى بيئية مقدمة من المواطنين.

التفتيش على 4 شركات

وأكد الشناف أنه تم التفتيش على 4 شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض وتم معاينة 8مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق بمراكز بلبيس والقنايات والإبراهيمية والحسينية ومشتول السوق، حيث تم الموافقة عليها وإصدار التصاريح الإبتدائية بعد التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعمول بها.

عمل اسطح مستخدمة لمحطات المحمول مطابقة للمواصفات

وأوضح بأن ذلك يأتي وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة والذى ينص على شروط إنشاء الأبراج على أسطح خرسانية مطابقة للمواصفات، وأن ينشأ البرج على سطح خرساني وألا تقل المسافة بين البرج وسور المدارس عن ٢٠ متر من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية وحظر إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.

محافظ الشرقية

بدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام بضرورة الالتزام الكامل بعدم إصدار أي تراخيص لإنشاء المشروعات الغذائية أو الصناعية أو الطبية أو محطات تقوية شبكات المحمول إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية مؤكدًا على ضرورة شن حملات تفتيشية دورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

