حملات للقضاء على البعوض والذباب ورفع القمامة بمنيا القمح

قال أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح إنه فى ضوء توجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الحملات للارتقاء والنهوض بالبيئة، وخلق بيئة صحية ونظيفة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث والأمراض المعدية، أطلقت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح حملات رش البعوض والناموس سواء باستخدام جهاز رش الضباب "التيفا " او رش الرزاز للقضاء على اليرقات المسببة لتكاثر بمنطقة شارع الحدادين وارض المحلج ومستشفى منيا القمح والشوارع المجاورة.

استخدام جهاز التيفا ورش الرزاز لمنع تكاثر اليرقات

متابعة المخلفات الصلبة ورفع القمامة

وتابع عامر قيام إدارة المخلفات الصلبه والبلديه برفع تجمعات بؤر القمامه والمخلفات والرتش بشوارع المدينه والميادين وكنس جميع الطرق ورفع القمامه والاتربه والعوائق الموجوده .

ارسال المعدات للنقطة الوسيطة

وأضاف: تم إرسال جميع المعدات الى النقطة الوسيطة لقلب القمامة هناك تمهيدا لرفعها الى المقلب العمومي بمدينة العبور، وتستمر الحملات للارتقاء البيئى بالمدينة والوحدات المحلية.

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