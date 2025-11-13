الخميس 13 نوفمبر 2025
محافظات

شئون البيئة بالشرقية ينفذ حمالات لفحص عوادم السيارات بالمحافظة

حملتين لفحص عوادم
حملتين لفحص عوادم السيارات بالزقازيق
أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، على قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين تفتيشيتين مفاجئتين بمدينة الزقازيق لفحص عوادم السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى.

وأشار إلى أنه تم خلال الحملتين  فحص (٦٨) سيارة تعمل بالبنزين بالإضافة إلى فحص (٥٩) سيارة تعمل بالسولار بإجمالى (١٢٧) سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

إجراء أعمال الصيانة المطلوبة 

وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط (٥) سيارات تعمل بالبنزين و(٩) سيارات تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وقد بادر (٥) من أصحاب السيارات المخالفة بإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، وتمت إعادة فحصها بعد انتهاء المهلة المحددة، ليتبين مطابقة العوادم للمعايير البيئية المقررة.

تحرير 9 محاضر مخالفة بيئة 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال  ٩ من المخالفين الذين لم يلتزموا بعمل الصيانة اللازمة للسيارات وإعادة الفحص وذلك بتحرير محاضر مخالفة بيئية منها ١٤٨٧٣ لسنة  ٢٠٢٥ جنح ثان الزقازيق و١٤٨٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنح ثان الزقازيق و١٤٨٧٥ لسنة ٢٠٢٥ جنح ثان الزقازيق.

شئون البيئة بالشرقية يحرر 326 محضرا ويجمع 474 ألف طن قش أرز

