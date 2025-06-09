بيئة الشرقية: الموافقة على 250 مشروعا جديدا بعد استيفاء الاشتراطات

فحصت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية (250) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية.

إعداد السجل البيئى للمنشآت

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية هذا بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي لعدد (١٠) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (١٠) منشآت (٦ مستشفيات -٢ معمل ألبان – ١ مضرب أرز -١ مخبر) فضلًا عن فحص (٧٢) شكوى بيئية للمواطنين،بالإضافة للتفتيش على (٤) شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

عدم إصدار تصاريح إنشاء مشروعات غذائية إلا باستيفاء الاشتراطات

وأضافت أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وجه إدارة شئون البيئة بالديوان العام بالمحافظة بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس ماهر الشناف

وكشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (٩) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (أبوكبير –القنايات -الإبراهيمية - الحسينية -مشتول السوق) وتمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الابتدائية لها.

البرتوكول الموقع بين الاتصالات والصحة والبيئة

وبالفعل تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية والبروتوكول الموقع بين (وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.