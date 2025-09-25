الخميس 25 سبتمبر 2025
محافظات

تحصيل مليون و887 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات على أسواق الإسكندرية

حملات علي أسواق الإسكندرية
حملات علي أسواق الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار وإزالة الإشغالات من الطرق.

بيئة الشرقية: الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية يعرض صاحبها للحبس والغرامة

15 يومًا بمجلس الشيوخ، أستاذ قانون يكشف أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أنه تم التشديد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كان وكان وكان!

مقتل شخص بمشاجرة طاحنة في الأميرية والأمن يضبط طرفيها

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 262 منشأة، والتحفظ على 6761 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1811 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و383 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ مليون و887 ألف جنيه خلال أسبوع.

