الطقس السيئ يغلق مدارس الكويت

18 حجم الخط

وجه وزير التربية الكويتي، المهندس سيد جلال الطبطبائي، اليوم الخميس، تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية فى الكويت ؛ اليوم الخميس؛ بجميع المراحل (التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة)، إضافةً إلى المدارس الخاصة بمختلف أنظمتها العربية والأجنبية، بسبب سوء حالة الطقس.

جاء ذلك بعد الإطلاع على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية حول توقعات حالة الطقس اليوم.

تأجيل الاختبارات العملية المقررة اليوم الخميس فى الكويت

وأكدت وزارة التربية في بيان أنه سيتم تأجيل الاختبارات العملية المقررة اليوم الخميس، على أن تتولى الإدارات المدرسية تحديد المواعيد البديلة بما يراعي مصلحة الطلبة ويضمن انسيابية العملية التعليمية.

سلامة الطلبة والطالبات وجميع العاملين في المجال التربوي تمثل أولوية قصوى

وقالت الوزارة: "سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات وجميع العاملين في المجال التربوي تمثل أولوية قصوى"، داعيةً إلى متابعة بياناتها عبر الحسابات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات.

تحويل عدد من الرحلات القادمة للكويت إلى المطارات فى الدول المجاورة

جدير بالذكر أنه فى مطلع نوفمبر الماضي قال عبد الله الراجحى، المتحدث باسم للإدارة العامة للطيران المدني فى الكويت: إن مطار الكويت الدولي يشهد حاليا حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر الأمر الذى يؤثر على سلامة الرحلات فى الإقلاع والهبوط من مطار الكويت الدولي، مما استدعى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى المطارات فى الدول المجاورة.

وأكد أن الرحلات ستُستأنف تدريجيًا من وإلى مطار الكويت الدولي حال تحسّن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للطيران المدنى تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.