75 مليار دولار حجم السيولة في بورصة الكويت خلال 11 شهرا

سجلت بورصة الكويت سيولة إجمالية بلغت حوالي 75 مليار دولار (ما يعادل 24.7 مليار دينار كويتي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2025، وفقا لتقرير أصدرته شركة "الشال للاستشارات".

قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت

وأظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في متوسط قيمة التداول اليومي خلال هذه الفترة ليصل إلى 110 ملايين دينار، مسجلا نموًا بنسبة 84% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان المتوسط حوالي 59 مليون دينار.

ورغم هذا الأداء الإيجابي على مدى الأشهر الإحدى عشر، سجل شهر نوفمبر تراجعًا في النشاط مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، حيث انخفضت السيولة الشهرية بنسبة 36% لتصل إلى نحو 2.1 مليار دينار، كما هبط متوسط التداول اليومي إلى 99 مليون دينار بانخفاض نسبته 32.9%.

وتبعا لذلك، تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية خلال نوفمبر، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 4.2% ومؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 4.7%.

وكشف التقرير عن تركيز كبير في السيولة، حيث استحوذت 12 شركة فقط، تمثل 2.4% من إجمالي القيمة السوقية، على ما يقارب ربع إجمالي السيولة 24.6% حتى نهاية نوفمبر.

في المقابل، لم تحظ نصف الشركات المدرجة سوى على 7.7% من إجمالي السيولة، بل ولم تشهد إحدى الشركات أي تداول خلال الفترة.

