السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

75 مليار دولار حجم السيولة في بورصة الكويت خلال 11 شهرا

بورصة الكويت
بورصة الكويت
18 حجم الخط

سجلت بورصة الكويت سيولة إجمالية بلغت حوالي 75 مليار دولار (ما يعادل 24.7 مليار دينار كويتي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2025، وفقا لتقرير أصدرته شركة "الشال للاستشارات".

 

قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت 

وأظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في متوسط قيمة التداول اليومي خلال هذه الفترة ليصل إلى 110 ملايين دينار، مسجلا نموًا بنسبة 84% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان المتوسط حوالي 59 مليون دينار.

ورغم هذا الأداء الإيجابي على مدى الأشهر الإحدى عشر، سجل شهر نوفمبر تراجعًا في النشاط مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، حيث انخفضت السيولة الشهرية بنسبة 36% لتصل إلى نحو 2.1 مليار دينار، كما هبط متوسط التداول اليومي إلى 99 مليون دينار بانخفاض نسبته 32.9%.

وتبعا لذلك، تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية خلال نوفمبر، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 4.2% ومؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 4.7%.

وكشف التقرير عن تركيز كبير في السيولة، حيث استحوذت 12 شركة فقط، تمثل 2.4% من إجمالي القيمة السوقية، على ما يقارب ربع إجمالي السيولة 24.6% حتى نهاية نوفمبر.

6.3 مليار دولار أرباح 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت خلال 9 أشهر

سيولة بورصة الكويت تقفز إلى 58.8 مليار دولار في 9 أشهر

في المقابل، لم تحظ نصف الشركات المدرجة سوى على 7.7% من إجمالي السيولة، بل ولم تشهد إحدى الشركات أي تداول خلال الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورصة الكويت معدل قيمة التداول اليومي مؤشر السوق الشركات الصغيرة القيمة السوقية للشركات

مواد متعلقة

6.3 مليار دولار أرباح 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت خلال 9 أشهر

سيولة بورصة الكويت تقفز إلى 58.8 مليار دولار في 9 أشهر

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأسود بالمنام وعلاقته بالنجاح في الدراسة والعمل

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads