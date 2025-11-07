بدء تصويت الجالية المصرية في الكويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالكويت في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وقام السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (4A).

ودعت السفارة المصرية أبناء الجالية المصرية في الكويت إلى ممارسة حقهم الدستوري عبر المشاركة في عملية التصويت واختيار من يصلح لتمثيلهم في مجلس النواب.

ووجهت السفارة المصرية الشكر إلى السلطات الكويتية التي قدمت كافة التسهيلات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المصريين المقيمين في دولة الكويت.

