تحويل الرحلات القادمة إلى مطار الكويت لدول مجاورة لهذا السبب

18 حجم الخط

قال عبدالله الراجحى، المتحدث باسم للإدارة العامة للطيران المدني فى الكويت: إن مطار الكويت الدولي يشهد حاليا حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر الأمر الذى يؤثر على سلامة الرحلات فى الإقلاع والهبوط من مطار الكويت الدولي، مما استدعى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى المطارات فى الدول المجاورة.

تحسّن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية

وأكد الراجحي، في بيان اليوم الخميس، أن الرحلات ستُستأنف تدريجيًا من وإلى مطار الكويت الدولي حال تحسّن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للطيران المدنى تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

ضمان انسيابية الحركة الجوية عند عودة الظروف

وثمن الراجحي تعاون جميع المسافرين وشركات الطيران، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة الجوية عند عودة الظروف إلى طبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.