اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.39% خلال شهر أغسطس

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 2.39% خلال أغسطس 2025، على أساس سنوي، وفقا لبيانات حكومية، اليوم الأحد، كذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة في أغسطس 0.07% على أساس شهري، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع التضخم في الكويت

وفي يوليو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 2.39% على أساس سنوي، بضغط من زيادة أسعار الأغذية، المشروبات، وفق تقرير نشرته الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.

التصنيف السيادي لدولة الكويت

خلال سبتمبر، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي، فيما جاء التصنيف مقيدا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل

أشارت «فيتش» إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ خطط الإصلاحات، حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق

بيانات مؤشر مديري المشتريات

في أغسطس، استمر تحسن ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال أغسطس، رغم تباطؤ بعض المؤشرات، وفتور النمو مع تراجع أداء الطلبات الجديدة لأدنى مستوى في 6 أشهر، وفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي جلوبال».

75 مليار دولار حجم السيولة في بورصة الكويت خلال 11 شهرا

استطلاع لـ CNBC: التضخم في مصر يتجه للارتفاع في نوفمبر مع انحسار صدمة الوقود

وحسب الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفع عدد الكويتيين 1.3% مع بداية العام الجاري ليبلغ 1566168 نسمة، مقارنة بـ1545781 نسمة مطلع العام 2024، في المقابل، انخفض إجمالي عدد السكان في الكويت (كويتيين وغير كويتيين) 0.65% إلى 4881254 نسمة مطلع 2025.

