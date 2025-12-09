الخارجية تسهل عودة مواطن مصري من الكويت لظروف طبية خاصة (صور)

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نجحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والقنصلية المصرية في الكويت، في تسهيل إجراءات نقل مواطن مصري من دولة الكويت لديه ظروف طبية خاصة إلى أرض الوطن، وترتيب رعاية طبية لائقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التقدير الى كافة السلطات الكويتية التي يسرت عملية نقل المواطن الى مصر.

وتعاود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج التأكيد على دورها الأساسي في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للإمكانيات المتاحة، وفى إطار تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات المصرية المنتشرة في كافة دول العالم.

 

عبد الفتاح السيسي الجاليات المصرية بالخارج رعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج وزارة الخارجية والهجرة المصريين بالخارج القنصلية المصرية في الكويت الكويت المصريين في الخارج

