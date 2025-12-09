الخارجية تسهل عودة مواطن مصري من الكويت لظروف طبية خاصة (صور)

18 حجم الخط

نجحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والقنصلية المصرية في الكويت، في تسهيل إجراءات نقل مواطن مصري من دولة الكويت لديه ظروف طبية خاصة إلى أرض الوطن، وترتيب رعاية طبية لائقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التقدير الى كافة السلطات الكويتية التي يسرت عملية نقل المواطن الى مصر.

وتعاود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج التأكيد على دورها الأساسي في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للإمكانيات المتاحة، وفى إطار تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات المصرية المنتشرة في كافة دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.