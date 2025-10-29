كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

د.هالة المنوفي رئيس الجامعة: روح الفريق وراء التميز والاعتماد خطوة على طريق الريادة



د. نهاد المحبوب عميد كلية الطب: نسعى للريادة الإقليمية في التعليم الطبي والبحث العلمي



في إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى سجل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الحافل بالنجاحات، حصلت كلية الطب البشرى على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد أن استوفت كافة معايير الجودة والتميز المؤسسي والأكاديمي، بما يعكس التزام الجامعة بأعلى معايير التعليم الطبي في مصر، ويعد هذا الاعتماد تتويجا لسنوات من العمل الجاد والتطوير المستمر داخل الكلية، حيث حرصت على تحديث مناهجها وبرامجها التعليمية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتحسين البيئة التعليمية والبحثية، بهدف تخريج أطباء مؤهلين علميا وعمليا، قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ويأتي هذا الإنجاز بدعم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يولي اهتماما بالغا بتطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعة، ويحرص على توفير كل السبل التي تضمن الحفاظ على الريادة الأكاديمية والتميز المؤسسي، ويعد حصول الكلية على الاعتماد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة بين كبرى المؤسسات التعليمية في مصر والمنطقة، كما يعكس الجهود الجماعية التي تبذلها الجامعة في سبيل إعداد كوادر طبية بمستوى عالمي.

وحرصت الدكتورة هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تهنئة أسرة كلية الطب بمناسبة حصولها على الاعتماد الأكاديمي، معربة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس روح الفريق والعمل الجماعي داخل الكلية، وأشادت بدور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة التكاتف والإصرار على بلوغ أعلى معايير الجودة، مضيفة أن الجامعة مستمرة في دعم جهود الجودة والاعتماد بجميع كلياتها ومعاهدها، إيمانا منها بأن التميز المؤسسي هو السبيل إلى تحقيق الريادة في التعليم الجامعي.

وأعرب الدكتور نهاد المحبوب، عميد كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن بالغ سعادته بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، معتبرا أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة وخطوة محورية في مسيرة الكلية نحو تحقيق رؤيتها في الريادة محليا وإقليميا، مؤكدا أن الاعتماد يعكس التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم الطبي، والارتقاء بالبحث العلمي، وتقديم خدمات مجتمعية فعالة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير لتحقيق التميز المستدام.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

