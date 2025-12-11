ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة في حملات تموينية بالدقهلية

18 حجم الخط

انطلقت حملات تموينية مكثفة، اليوم الخميس، بقيادة المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على الأسواق والمخابز، لردع كل أشكال الغش التجاري والممارسات غير القانونية، وذلك بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حملات تموينية بالدقهلية

54 مخالفة في حملات علي المخابز

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 مخالفة متنوعة، في قطاع المخابز البلدية، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

حملات تموينية بالدقهلية

كما تم ضبط 14 مخالفة، خلال الحملة علي الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، شملت سلعًا مجهولة المصدر، وقضايا غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

ضبط كميات ضخمة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وشهدت الحملات ضبط كميات ضخمة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث بدأت العملية مع مطعم شهير بحيازته دواجن متغيرة في الخواص وغير صالحة للاستهلاك، تم ضبط 100 جردل شاورما دجاج يزن الجردل الواحد 19 كجم بإجمالي 1 طن و900 كجم، بالإضافة إلى 3 سيخ شاورما وزن الواحد 120 كجم بإجمالي 360 كجم، في واحدة من أكبر قضايا الغش التجاري.

وفي محضر آخر، تم ضبط مطبخ تابع لمطعم بحيازته كميات كبيرة من الدواجن والمصنعات، شملت 8 جرادل دواجن بإجمالي 160 كجم، و40 جردل مصنعات دواجن وزن الواحد 20 كجم، و2 جردل دواجن وزن الواحد 15 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات جميعها.

ضبط لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج السلخانة

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات داخل محال الجزارة، حيث تم ضبط 20 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج السلخانة في أحد المحال، وفي محل آخر تم ضبط 100 كجم لحوم بلدية مخالفة لنفس الاشتراطات، وفي محل ثالث تم ضبط 200 كجم لحوم بتلو محظور ذبحها، و40 كجم مصنعات لحوم، و70 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 40 طبق برجر و50 طبق سجق وزن الطبق 500 جرام، جميعها غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

إحالة المضبوطات للنيابة العامة

وتم تحرير المحاضر اللازمة في جميع الوقائع، وإحالة المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في تأكيد على استمرار الجهود اليومية لفرض الانضباط وحماية المواطنين من أي ممارسات غش أو تلاعب.

استمرار الحملات التموينية المفاجئة في جميع مراكز المحافظة

وصرح المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات المفاجئة ستستمر يوميًا وبقوة في جميع مراكز المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر

تحرير 68 مخالفة متنوعة

وأشار وكيل تموين الدقهلية إلى أن جهود اليوم أسفرت عن تحرير 68 مخالفة متنوعة، بينها 54 مخالفة مخابز و14 مخالفة أسواق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غش أو تلاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.