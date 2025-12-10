محافظ الدقهلية ورئيس شركة الصرف يتابعان جهود رفع تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بمتابعة جهود رفع تراكمات مياه الأمطار بمدينة المنصورة.

وذلك في إطار حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث تابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بمدينة المنصورة، وذلك لضمان سيولة الحركة المرورية ومنع تجمع المياه بالمناطق الحيوية.

ودفعت الشركة بعدد من المعدات وسيارات الشفط والكسح، التي انتشرت بنطاق المدينة للتعامل الفوري مع أي بلاغات، مع استمرار التنسيق الكامل مع غرفة العمليات ومحافظة الدقهلية حتى انتهاء موجة الأمطار.

وأكد علي استمرار العمل على مدار الساعة للتأكد من جاهزية الشبكات ومحطات الرفع، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال الظروف الجوية الحالية.

محافظ الدقهلية يتابع جهود رفع تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة.

كما تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يتابع جهود رفع مياه الأمطار ويرافقه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بمدينة المنصورة.

منع تجمع المياه بالمناطق الحيوية

يأتي ذلك ضمن جهود الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السئ التي تشهدها البلاد ولضمان سيولة الحركة المرورية ومنع تجمع المياه بالمناطق الحيوية.

وكانت الشركة قد دفعت بعدد من المعدات وسيارات الشفط والكسح، التي انتشرت بنطاق المدينة للتعامل الفوري مع أي بلاغات، مع استمرار التنسيق الكامل مع غرفة العمليات ومحافظة الدقهلية حتى انتهاء موجة الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.