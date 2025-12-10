الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية ورئيس شركة الصرف يتابعان جهود رفع تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة

مسح مياه الأمطار
مسح مياه الأمطار بالدقهلية
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بمتابعة جهود رفع تراكمات مياه الأمطار بمدينة المنصورة.

وذلك في إطار حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث تابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بمدينة المنصورة، وذلك لضمان سيولة الحركة المرورية ومنع تجمع المياه بالمناطق الحيوية.

 

ودفعت الشركة بعدد من المعدات وسيارات الشفط والكسح، التي انتشرت بنطاق المدينة للتعامل الفوري مع أي بلاغات، مع استمرار التنسيق الكامل مع غرفة العمليات ومحافظة الدقهلية حتى انتهاء موجة الأمطار.

وأكد  علي استمرار العمل على مدار الساعة للتأكد من جاهزية الشبكات ومحطات الرفع، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال الظروف الجوية الحالية.

محافظ الدقهلية يتابع جهود رفع تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة.

كما تابع  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يتابع جهود رفع مياه الأمطار ويرافقه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بمدينة المنصورة.

منع تجمع المياه بالمناطق الحيوية

يأتي ذلك ضمن جهود الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السئ التي تشهدها البلاد ولضمان سيولة الحركة المرورية ومنع تجمع المياه بالمناطق الحيوية.

وكانت الشركة قد دفعت بعدد من المعدات وسيارات الشفط والكسح، التي انتشرت بنطاق المدينة للتعامل الفوري مع أي بلاغات، مع استمرار التنسيق الكامل مع غرفة العمليات ومحافظة الدقهلية حتى انتهاء موجة الأمطار.

