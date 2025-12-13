قبل إعادة المرحلة الثانية، عقوبة خرق الصمت الانتخابي وفق القانون

18 حجم الخط

شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لنزاهة المنافسة بين المرشحين.

وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية فى السابع والثامن عشر من هذا الشهر.



ووضع القانون عقوبات صارمة على خرق هذه الفترة، تصل إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه.

ووفقا للمادة (68) من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولًا – مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمى (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وحسب المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

الصمت الدعائي قبل الاستفتاء

أما المادة (30) للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

وتدخل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، امس الخميس، مرحلة الصمت الانتخابي في تمام الثانية عشر ظهرًا، وذلك وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يُمنع ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية للمرشحين داخل الدوائر المدرجة في هذه المرحلة.

ويُلزم الصمت الانتخابي جميع المرشحين والأحزاب السياسية بالتوقف الكامل عن الظهور الدعائي، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، بما في ذلك اللافتات والفعاليات والتجمعات والحملات الإلكترونية، احترامًا لحياد العملية الانتخابية وترك مساحة للناخبين لاتخاذ قرارهم دون تأثير.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع وترصد الالتزام بالقواعد، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات، خاصة ما يتعلق باستخدام المال السياسي أو استغلال دور العبادة أو المنشآت الحكومية في الدعاية.

ويأتي بدء الصمت الانتخابي تمهيدًا لانطلاق التصويت في الخارج، يعقبه تصويت الداخل وفق الجدول المحدد، وسط تأكيدات من الهيئة بأن العملية الانتخابية تُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

