المالية تشارك في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية STEM

أكدت وزارة المالية مشاركتها بفعاليات قمة المرأة المصرية STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومشاركة فاعلة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فعاليات قمة المرأة المصرية

ويشارك أحمد كجوك وزير المالية، فى الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من القمة عبر إلقاء كلمة رئيسية بجانب مشاركة كوادر الوزارة فى ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية.

تعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية

وتأتي مشاركة وزارة المالية فى فعاليات القمة فى إطار حرص الوزارة أن تكون طرفًا في الشراكة الوطنية التي تستهدف خلق نموذج تنموي يرتكز على الابتكار، وتعريف الشباب المشارك بالقمة بخطط ومبادرات وزارة المالية في تعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية الرئيسية ودعم أنشطة ريادة الأعمال، والوقوف على مساهمة التكنولوجيا والهندسة والعلوم في زيادة الإنتاجية الوطنية.

وتشهد قمة المراة المصرية فى نسختها الرابعة تمثيل وزاري رفيع المستوى ولفيف من المسؤولين وصانعي السياسات وتمثيل للمؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة وكبار القيادات التنفيذية للمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى أكثر من 6000 قيادة نسائية يمثلن قطاعات متنوعة بجانب رائدات الأعمال ووفود من طلبة الجامعات المصرية والخاصة.

كما تشهد القمة حضورًا دبلوماسيًا ودوليًا رفيع المستوى، وذلك بعد تأكيد مشاركة أكثر من 20 سفارة و4 مؤسسات دولية مشاركتها فى الفعاليات والجلسات وورش العمل التفاعلية ومعرض التدريب والتوظيف المنعقد على هامش الفعاليات المصاحبة للقمة.

أول منصة للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص

وتؤسس القمة أول منصة للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الدولية لتمكين المرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي بهدف تأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل وصياغة رؤية متكاملة تواكب مستجدات العصر الرقمي المرتكز على العلوم، التكنولوجيا، الابتكار والاقتصاد المعرفي.

وتطلق القمة أكبر ملتقى توظيف لطلاب السنة النهائية وحديثى التخرج عبر تخصيص مساحة للمؤسسات والشركات داخل مكان انعقاد القمة لتقديم المعلومات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تقديم المشورة وتبادل الخبرات الوظيفية عبر جلسات تفاعلية، وتقديم أكبر خريطة لفرص العمل والتدريب المتاحة في جميع القطاعات للسيدات.

وتشمل فعاليات القمة على مدار اليومين جلسات تفاعلية متخصصة ومتنوعة تضم وزراء، وسفراء، ورؤساء مؤسسات مالية وشركات خاصة، ومعرض توظيف موسع يخصص مساحة مباشرة للشباب من طلبة السنة النهائية وحديثي التخرج للالتقاء بالمؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات، بما يعزز فرص التدريب والعمل، ويتيح تقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي وتفاعلي، ومساحات للتواصل والشراكات تجمع بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وورش عمل للطلاب في السنة النهائية من الكليات المعنية وحديثي التخرج، ومسابقة لمشروعات طلبة الجامعات في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

