جولة صباحية مفاجئة لمحافظ الدقهلية على موقف سيارات جديلة بالمنصورة

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية صباحية مفاجئة على موقف السيارات بجديلة في مدينة المنصورة، وأكد أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في موقف سيارات الركوب

وحرص محافظ الدقهلية على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في موقف سيارات الركوب بجديلة، والتأكد من انتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وأكد أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

رفع أي إشغالات من محيط الموقف

وخلال تفقد، محافظ الدقهلية موقف جديلة، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ووجه خلال تفقده الموقف برفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية، وأكد ان إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.

تفقد موقف سيارات جديلة

وجاءت جولة محافظ الدقهلية خلال تفقد موقف سيارات جديلة، بحضور اللواء عمرو عبد الرحمن مدير عام المواقف، وأحمد البنداري مدير التشغيل بإدارة المواقف، ومحمد محمود مدير إدارة مواقف حي شرق المنصورة، ومسئولي الحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.