18 حجم الخط

وصفات طبيعية لعلاج فراغات الشعر، تعاني نسبة كبيرة من النساء من ظهور فراغات واضحة في فروة الرأس بعد الولادة، وهي مشكلة شائعة ومؤقتة في أغلب الحالات، لكنها تسبب قلقًا وضغطًا نفسيًا للأم في مرحلة هي بالأصل مليئة بالتغيرات الجسدية والعاطفية.



ويرجع تساقط الشعر بعد الولادة إلى اضطرابات الهرمونات، خاصة انخفاض هرمون الإستروجين، إضافة إلى الإرهاق، قلة النوم، نقص بعض العناصر الغذائية، والتوتر.



ومع أن هذه المشكلة غالبًا ما تتحسن خلال أشهر، فإن الاعتماد على وصفات طبيعية يمكن أن يساعد في تسريع نمو الشعر، تقوية البصيلات، وملء الفراغات بطريقة آمنة وفعالة.



وفي التقرير التالي نستعرض أسباب ظهور فراغات الشعر بعد الولادة، وطرق علاجها بالوصفات الطبيعية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.





أسباب فراغات الشعر بعد الولادة

قبل الحديث عن العلاج، من المهم فهم الأسباب حتى يكون التعامل معها صحيحًا.

أثناء الحمل، يحتفظ الجسم بالشعر لفترة أطول بسبب ارتفاع هرمون الإستروجين.

وبعد الولادة يبدأ الشعر المتراكم في التساقط دفعة واحدة.

هذا التساقط لا يعني تلف البصيلات، بل هو تساقط هرموني مؤقت.

وصفات طبيعية لعلاج فراغات الشعر بعد الولادة

يمكن دعم فروة الرأس بوصفات طبيعية لتحفيز النمو من جديد.

وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند

يُعد زيت الخروع من أشهر الزيوت الطبيعية لعلاج فراغات الشعر، لاحتوائه على حمض الريسينوليك الذي ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفّز نمو الشعر. أما زيت جوز الهند فيغذي الشعر بعمق ويمنع الجفاف.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقتين من زيت جوز الهند.

دلّكي فروة الرأس برفق لمدة 5–10 دقائق.

اتركي الخليط ساعة إلى ساعتين، ثم اغسلي الشعر بشامبو لطيف.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.

وصفة الثوم وزيت الزيتون

الثوم غني بالكبريت، وهو عنصر أساسي لنمو الشعر، كما يساعد على تنشيط البصيلات الخاملة.

طريقة الاستخدام:

اهرسي فصين من الثوم جيدًا.

سخّني ملعقتين من زيت الزيتون ثم أضيفي الثوم.

اتركي الخليط يبرد ثم صفّيه.

دلّكي فروة الرأس خاصة في مناطق الفراغات، واتركيه 30 دقيقة قبل الغسل.

تستخدم مرة واحدة أسبوعيًا.

وصفة جل الألوفيرا (الصبار)

جل الصبار من أفضل المكونات الطبيعية لفروة الرأس، إذ يرطب الجلد، يقلل الالتهاب، ويحفّز نمو الشعر.

طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الصبار الطازج.

ضعيه مباشرة على فروة الرأس ودلّكي بلطف.

اتركيه 45 دقيقة ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

وصفة الحلبة لإعادة إنبات الشعر

الحلبة تحتوي على بروتينات ونيكوتينيك أسيد تساعد في تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه.

طريقة الاستخدام:

انقعي ملعقتين من بذور الحلبة في ماء طوال الليل.

اطحني البذور حتى تحصلي على عجينة.

ضعيها على فروة الرأس واتركيها 30–40 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدًا.

تكرر مرة أسبوعيًا.

وصفة زيت الروزماري (إكليل الجبل)

زيت الروزماري معروف بقدرته على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر في مناطق الفراغات، ويُعد بديلًا طبيعيًا فعالًا لبعض العلاجات الكيميائية.

طريقة الاستخدام:

اخلطي 5 قطرات من زيت الروزماري مع ملعقتين من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

دلكي فروة الرأس جيدًا.

اتركي الزيت ساعة ثم اغسلي الشعر.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.

وصفة البصل لتحفيز البصيلات

رغم رائحته القوية، فإن عصير البصل غني بالكبريت ومضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر.

طريقة الاستخدام:

اعصري بصلة صغيرة جيدًا.

ضعي العصير على مناطق الفراغات باستخدام قطنة.

اتركيه 20–30 دقيقة ثم اغسلي الشعر جيدًا.

تستخدم مرة أسبوعيًا.

ماسكات طبيعية للشعر، فيتو

دعم الوصفات الطبيعية بعادات صحيحة

لتحقيق نتائج أفضل، يجب دعم الوصفات الطبيعية بنمط حياة صحي، مثل:

تناول أطعمة غنية بالحديد والبروتين مثل السبانخ، العدس، والبيض.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

تجنب ربط الشعر بقسوة أو تمشيطه وهو مبلل.

تقليل التوتر قدر الإمكان والحصول على قسط من الراحة.

تدليك فروة الرأس يوميًا لدقائق بدون زيوت لتنشيط الدورة الدموية.

متى تظهر النتائج؟

عادة تبدأ نتائج الوصفات الطبيعية بالظهور بعد 6–8 أسابيع من الانتظام، ويحتاج الشعر من 3 إلى 6 أشهر ليستعيد كثافته الطبيعية بعد الولادة. المهم هو الصبر والاستمرارية، لأن الشعر يحتاج وقتًا لينمو بشكل صحي.

فراغات الشعر بعد الولادة ليست مشكلة دائمة، ويمكن السيطرة عليها بسهولة من خلال الوصفات الطبيعية والاهتمام الداخلي بالجسم. الزيوت الطبيعية، الأعشاب، والمكونات البسيطة الموجودة في كل منزل قادرة على إعادة التوازن لفروة الرأس وتحفيز إنبات الشعر من جديد دون أضرار جانبية. ومع الالتزام والهدوء النفسي، ستلاحظ الأم تحسنًا تدريجيًا وثقة أكبر في مظهر شعرها وجمالها الطبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.