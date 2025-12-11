الخميس 11 ديسمبر 2025
الري: توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لبناء قدرات العاملين بالوزارة.

توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية


واستعرض التقرير زيارة المدير الاقليمى لشركة IBM العالمية لمركز التدريب لبحث سبل التعاون فى مجال التدريب وإنتاج البرامج التي تسهم فى تعزيز التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، حيث تعد شركة IBM شركة تكنولوجيا واستشارات أمريكية عالمية متخصصة فى مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.


 تم الاتفاق على بدء تدريب عدد (١٠٠٠) من العاملين بالوزارة على المنصة المجانية للشركة على مجموعة من الدورات المختارة من جانب الوزارة، بما يلائم احتياجات الوزارة، ويفى بمتطلبات اللائحة التدريبية التي ينفذها مركز التدريب المهندسين العاملين بجهات بالوزارة المختلفة، تحت مظلة الجيل الثانى لـ منظومة الرى المصرية 2.0.


كما تم بحث سبل الحصول على الدعم الفنى من شركة IBM لمركز التدريب الإقليمي لإنتاج برامج تعلم ذاتى عالية الجودة من حيث الإنتاج والمناهج والاختبارات وذلك لإنتاج برامج فنية متخصصة للوزارة، كما تم بحث التعاون بين الجانبين ليكون مركز التدريب الإقليمي جهة معتمدة من IBM من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.


وقال سويلم أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليًا تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة فى إدارة المياه، من خلال برامج تدريبية متميزة توفر المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثانى لمنظومة الرى، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، مثل التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها، وهو ما يتم تقديمه من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.


جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (١١.٠٠٠) متدرب مصرى و(٥٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يضم المركز "معمل للذكاء الاصطناعى"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).

