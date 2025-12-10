الأربعاء 10 ديسمبر 2025
سياسة

إقبال ضعيف على لجنة جيل 2000 بـ 6 أكتوبر

مواطن يدلي بصوته
مواطن يدلي بصوته بلجنة مدرسة جيل 2000
شهدت لجنة مدرسة جيل 2000 بمدينة 6 أكتوبر إقبالا ضعيفا في أول أيام إعادة انتخابات المرحلة الأولى بالدوائر الملغاة.

وشهدت لجان المدرسة انضباط وتنظيم جيد من عناصر الشرطة ورؤساء اللجان مع وجود الملصقات الإرشادية حول خطوات عملية الانتخاب، إلى جانب تواجد موظفين مختصين بإرشاد الناخبين إلى لجانهم الانتخابية بواسطة الخدمة الإلكترونية لتحديد اللجان عبر الرقم القومي.

انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات 

وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

