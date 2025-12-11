مركز معلومات المناخ يكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي وإرشادات مهمة للمزارعين

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره أول مساء الثلاثاء وتسبب في هطول أمطار غزيرة ورعدية على مناطق واسعة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة، مشيرا إلى أن الحالة الجوية مستمرة حتى يوم الخميس 11 ديسمبر 2025.



وأوضح أن حدة المنخفض الجوي ستتراجع نسبيًّا على السواحل الشمالية الغربية والدلتا والقاهرة، بينما ستظل السواحل الشمالية الشرقية الأكثر تأثرا بالأمطار خلال الساعات القادمة وحتى يوم الخميس.

وأضاف أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا وباردًا ليلًا، حيث تسجل القاهرة 19 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، مع نشاط الرياح على السواحل والدلتا والقاهرة، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأشار فهيم إلى أن فرص الأمطار غدا تشمل أمطارًا متوسطة قد تشتد وتكون رعدية على العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح، بينما تتعرض محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس لأمطار خفيفة إلى متوسطة، مع توقع أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والجيزة.

وأكد أن تأثير المنخفض سيستمر حتى يوم الجمعة قبل أن يضعف تدريجيا ويتلاشى يوم السبت، مع استمرار تأثير محدود على السواحل الشمالية.

وأوضح فهيم أن هذه الأجواء الممطرة والباردة في ظل شهر كيهك تتطلب من المزارعين الحذر الشديد، مشيرا إلى ضرورة التوقف التام عن ري القمح خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتجنب رش الحشائش في الزراعات الجديدة حتى جفاف التربة، وعدم إضافة اليوريا في الوقت الحالي بسبب برودة الجو وتشبع التربة بمياه الأمطار.

كما نصح مزارعي الفراولة والطماطم والخضر الحساسة بتجنب الرش بالأحماض الأمينية في هذه الفترة، مع ضرورة متابعة الفطر الرمادي "البوترايتس" الذي ينشط بشدة مع ارتفاع الرطوبة. وبالنسبة لبساتين الموالح والمانجو والزيتون، شدد على أهمية الإسراع في تصريف المياه من الأراضي المنخفضة، مع الامتناع عن أي عمليات تقليم أو إحداث جروح للنباتات خلال هذه الظروف الجوية.

وفيما يتعلق بالبطاطس الشتوية، دعا فهيم إلى متابعة أي أعراض للأمراض، وخاصة الندوة المتأخرة، بداية من الأسبوع المقبل في المناطق التي تعرضت للأمطار.

كما أوصى بتجنب الري في الأراضي الطينية لمدة ثلاثة أيام في المناطق التي شهدت أمطارًا كافية، والامتناع عن رش المبيدات نهائيًا في أثناء الأمطار أو عند تكون الندى الغزير، وتأجيل عمليات التسميد النيتروجيني حتى استقرار الطقس. وشدد على ضرورة متابعة الشتلات الصغيرة لأنها الأكثر تأثرًا بالبرودة في هذا الوقت من العام.

