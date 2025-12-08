تعزيز التعاون بين سلامة الغذاء والبيطريين في الرقابة على منتجات الأصل الحيواني

18 حجم الخط

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك ودور الأطباء البيطريين في دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق الهوبي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء البيطريون في ضمان سلامة السلسلة الغذائية “من المزرعة إلى المائدة”، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في منظومة الرقابة على تداول المنتجات ذات الاصل الحيواني.

كما أشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التكامل بين الكوادر البيطرية وخطط الهيئة الرقابية، بما يضمن تطوير الممارسات المهنية وفق أحدث المعايير الدولية.

من جانبه، ثمن الدكتور مجدي حسن الجهود التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتوحيد الإجراءات، مؤكدًا استعداد نقابة الأطباء البيطريين لتقديم كل أشكال الدعم البشرى والتعاون المستمر من خلال الخبرات البيطرية المؤهلة.

وتناول الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة، من أبرزها:

تعزيز مشاركة الأطباء البيطريين في أنشطة التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية.

التنسيق في برامج التدريب والتأهيل لرفع المهارات الفنية لشباب البيطريين في مجال سلامة الغذاء.

دراسة مبادرات مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

