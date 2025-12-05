الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة: تحصين الماشية بـ 8.1 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية
18 حجم الخط
ads

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي جرعات التحصين التي تم تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تجاوزت حتى الآن 8.1  مليون جرعة تحصينية، وذلك منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

تحصين ما يزيد على 3.9 مليون رأس ماشية

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود وأنشطة الحملة القومية لتحصين الماشية، فقد حصنت الفرق البيطرية الميدانية بجميع المحافظات، حتى الآن حوالي أكثر من 4.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، فضلًا عن تحصين ما يزيد على 3.9 مليون رأس ماشية بلقاح حمى الوادي المتصدع، لافتا إلى استمرار الحملة في مواصلة جهودها حتى الآن بجميع المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن حملات التحصين يتم تنفيذها بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا، في إطار خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية، بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه يتم بالتوازي مع أعمال التحصين تنفيذ حملات إرشادية مكثفة، ومرور ميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمربين بجميع القرى والمراكز.

وجددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التعاون الكامل مع الحملة القومية الجارية، والإسراع بتحصين ماشيتهم في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية، مؤكدة استمرار تلقي البلاغات وطلبات التحصين والدعم من خلال الخط الساخن 19561.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحمي القلاعية اسواق الماشية الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الحملة القومية لتحصين ألماشية

مواد متعلقة

وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية

وزير الزراعة يوقع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)

وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القومي للبحوث" وكبرى المؤسسات الأكاديمية الصينية

"الزراعة" تعلن غلق وتشميع محل دواجن بالجيزة لهذا السبب

كيف تضمن شركات الشيبسي ربح المزارعين؟ خبير يوضح آلية العقود الموسمية

بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية بـ"الصحة الحيوانية" يحصل على الاعتماد الدولي

الزراعة: ضبط 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة وتحرير 1060 محضرًا خلال نوفمبر

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

الدرندلي والتوأم أمام البيت الأبيض قبل سحب قرعة كأس العالم 2026 (صورة)

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads