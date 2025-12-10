توافد الناخبين على لجنة عمر بن عبد العزيز بالأقصر (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرت فيتو بثا مباشرا من أمام لجنة عمر بن عبدالعزيز بنجع الطويل بالكرنك بمحافظة الأقصر، رصدت فيه سير عملية الانتخابات والتي تشهد إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر.

انتخابات مجلس النواب بالأقصر

وحرص عدد من السيدات والشباب وكبار الرجال على الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في العرس الديموقراطي، لانتخابات مجلس النواب بالأقصر والتي أعيدت من جديد بقرار من الإدارية العليا.

كان تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الشبكة الوطنية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

مجلس النواب 2025، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، وأعضاء غرفة العمليات.

وأكد محافظ الأقصر، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو ملاحظات ترد من الميدان، بما يضمن تيسير عملية التصويت أمام المواطنين فى أجواء من الانضباط والشفافية.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن العملية الانتخابية داخل محافظة الأقصر تسير بانتظام، وأن كافة اللجان فتحت فى موعدها، مشيدًا بجهود رجال الأمن فى تأمين اللجان ومحيطها، وبالتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

