حزب العدل يرصد كواليس إعادة التصويت في 30 دائرة انتخابية اليوم

قال حزب العدل إن غرفة العمليات المركزية الخاصة به تواصل متابعة مجريات عملية التصويت في اليوم الأول من إعادة الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن المتابعة تأتي في إطار التزامه الراسخ بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية واستكمالًا لدوره الرقابي الفاعل الذي يُعتبر حجر أساس لاستعادة ثقة الناخبين في المشهد الديمقراطي.

وأضاف الحزب أنه يشارك في الجولة المعادة بثمانية مرشحين يتوزعون على ثماني دوائر انتخابية من إجمالي الثلاثين دائرة، مشددًا على ثقته الكاملة في مرشحيه ودعمه الكامل لهم في المنافسة التي يأمل أن تكون قائمة على مبادئ النزاهة والكفاءة.

ملاحظات غرفة عمليات «العدل» على إعادة الانتخابات البرلمانية

وقال «العدل» إن غرفة العمليات رصدت أن الإقبال على التصويت كان ضعيفًا إلى متوسط خلال الفترة الصباحية، ثم تحول إلى متوسط وكثيف في بعض اللجان بعد الساعة الرابعة عصرًا، كما أشار الحزب إلى تأخر فتح التصويت في بعض اللجان لأسباب مختلفة، وتم توثيقها بدقة للتعامل معها وفق الإجراءات الرسمية.

آليات التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال الحزب إن الغرفة رصدت مخالفة في دائرة العمرانية الطالبية بالجيزة، تمثلت في نقاط حشد وشراء أصوات لبعض المرشحين، وتم التواصل الفوري مع الهيئة الوطنية للانتخابات التي تحركت لرصد المخالفات وإبلاغ وزارة الداخلية. وأشاد العدل بالتعاون الإيجابي من قبل الهيئة ووزارة الداخلية، مؤكدًا استمرار فريقه في المتابعة الميدانية والتوثيق الدقيق طوال فترة التصويت.

