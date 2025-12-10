القبض على شخص متهم بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين لصالح أحد المرشحين في الهرم

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين، المترددين على مقر أحد اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام، لصالح أحد المرشحين.

وذلك فور رصد قوات الأمن لفيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين المترددين على مقر أحد اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لدعم أحد المرشحين بذات الدائرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع

والجدير بالذكر ان رئيس اللجنة يقوم في حضور مندوب كل مرشح أو القائمة، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بعلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا.

ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق نموذج رقم (9 ن) ويوقع رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية.

