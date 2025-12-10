أخبار الرياضة اليوم: حقيقة اقتراب الأهلي من ضم دياباتي.. أول تحرك من الزمالك لحل أزمة القيد.. وفلامنجو يضرب موعدا مع بيراميدز في الإنتركونتننتال

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

نفى المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب فريق جايس السويدي، صحة الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخوله في مفاوضات مع النادي الأهلي تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد دياباتي، في تصريحات لموقع fotbolltransfers السويدي، أنه لم يتلقَ أي اتصالات من جانب القلعة الحمراء، مشددا على أن ما يثار حول اقترابه من الانتقال إلى الأهلي "غير واقعي تماما". وقال: "كل ما يتردد بخصوص المفاوضات مع الأهلي غير صحيح، لا أنا ولا النادي تواصلنا معهم".

وشهد اسم المهاجم الإيفواري ارتباطا بالانتقال إلى الأهلي في ظل بحث الإدارة عن تدعيم الخط الهجومي خلال الميركاتو الشتوي، إلا أن اللاعب نفى الأمر بشكل قاطع.

يواصل مسئولو نادي الزمالك محاولاتهم المكثفة لإنهاء أزمة القيد التي تضرب الفريق منذ بداية الموسم، بسبب القضايا الست المرفوعة على النادي الأبيض من لاعبين ووكلاء ومدربين سابقين.

وتسببت هذه القضايا في تجميد إمكانية الزمالك في تسجيل الصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، ما يجعل الإدارة مطالبة بحسم الملفات في أسرع وقت.

وعقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة القانونية بالنادي لدراسة كل ملف على حدة، والبحث عن حلول مرضية تُنهي النزاعات دون تحمل النادي أعباء مالية ضخمة.

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي، بهدفين مقابل هدف في مباراة ديربي الأمريكتين، التي جمعتهما على ملعب استاد أحمد بن علي في قطر، ضمن ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم “كأس إنتركونتيننتال”.

تقدم فلامنجو البرازيلي عن طريق لاعبه جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 15، بعد خطأ قاتل من مدافع الفريق المكسيكي في تشتييت الكرة وصلت عند أراسكايتا الذي قطعها وراوغ الحارس ثم سددها إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 42، ألغى حكم المباراة هدفا لصالح فريق كروز أزول المكسيكي بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 44، خطف كروز أزول هدف التعادل عن طريق لاعبه خورخي سانشيز، بعدما استغل كرة مرتدة من دفاع فلامنجو ويسدد كرة قوية بلمسة رائعة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس الفريق البرازيلي إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

علق محمود فايز مدير وحدة تحليل الأداء باتحاد الكرة المصري على انتشار مقطع فيديو له بعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب، والذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسر منتخب مصر أمام الأردن بثلاثية نظيفة، على ملعب استاد البيت، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، ليودع الفراعنة البطولة من الدور الأول.

وظهر محمود فايز في مقطع فيديو على قناة “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي إبراهيم فايق وهو يتراقص بجانب بعض المشاعر المصطنعة من جانبه، دون أن يعلم أنه على الهواء.

كشفت تقارير صحفية بريطانية النادي السعودي الأقرب لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حال رحيله عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد التصريحات التي أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف سجل سوبوسلاي من ركلة جزاء.

وحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية فإن محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر قد ينتقل إلى نادي النصر السعودي بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يهتم الفريق بالتعاقد معه.

وتعد أندية الهلال السعودي والاتحاد والأهلي والقادسية مهتمة أيضًا بالتعاقد مع الدولي المصري صاحب الـ33 عامًا، بعد أن دخل في خلاف مع آرني سلوت مدرب ليفربول.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في 19 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل خمس أهداف وصنع ثلاث أهداف.

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر بمواعيد مباريات دور الـ32 ودور الـ16 في المسابقة الأقدم في مصر.

تنطلق مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر يوم 22 ديسمبر الجاري، وتستكمل يومي 23 و26 و27 ديسمبر الجاري.

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويواجه بيراميدز أزمة طاحنة بشأن لاعبيه المغربيين وليد الكرتي ومحمد الشيبي بسبب تضارب مواعيد بطولة كأس العرب ومعسكر الإعداد لكاس الأمم الافريقية مع مواعيد مبارياته بكأس إنتركونتيننتال بدولة قطر، حيث سيخوض مباراته الأولى يوم 13 ديسمبر الجاري وحال تأهله للنهائي سيخوض مباراة أخرى يوم 17 من الشهر الجاري.

وغاب الثنائي المغربي عن صفوف بيراميدز في لقائي بتروجت وكهرباء الإسماعيلية بينما قرر الفريق خوض كأس عاصمة مصر بالناشئين.

