طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق أشتكي من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام الأردن في بطولة كأس العرب.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب يخضع غدا لفحص طبي علي هامش مران الفريق، للاطمئنان على حالته وتحديد برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

