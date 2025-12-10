لازم أطلع مسرح، أول تعليق من محمود فايز بعد فيديو مباراة مصر والأردن

18 حجم الخط

علق محمود فايز مدير وحدة تحليل الأداء باتحاد الكرة المصري على انتشار مقطع فيديو له بعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب، والذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسر منتخب مصر أمام الأردن بثلاثية نظيفة، على ملعب استاد البيت، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، ليودع الفراعنة البطولة من الدور الأول.

وظهر محمود فايز في مقطع فيديو على قناة “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي إبراهيم فايق وهو يتراقص بجانب بعض المشاعر المصطنعة من جانبه، دون أن يعلم أنه على الهواء.

اعتذار محمود فايز

وقال محمود فايز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لازم أطلع على المسرح الصراحة، والناس تقلش وتهزر وتزعل كمان وتقول اللي هي عايزاه، بس والله حابب أوضح وأعتذر بشكل مباشر.

وأضاف محمود فايز: اللي حصل على الهوا كان موقف عفوي تماما ومن غير أي قصد، ومكنتش مركز إننا هوا وده أكبر غلط، وأنا بطبيعتي بحب أتعامل مع اللي حواليّا بحب وهزار، خصوصا الناس اللي ورا الكاميرا.

واختتم محمود فايز: دائما بحب أتكلم بحماس وروح ويكون الكلام طالع من القلب، وأنا كنت فاكر كل ده أني مش لايف، وبتحمّل المسؤولية كاملة، ووعد إن ده ما يتكررش، وشكرا لكل حد نبّهني أو انتقدني، كلامكوا كله علي رأسي وأسف مرة تانية.

أول تعليق من وزير الرياضة على خروج المنتخب من كأس العرب

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل هزيمة منتخب مصر من الأردن والخروج المبكر من بطولة كأس العرب، قائلا: المنتخب الكبير يحتاج إلى تركيز خاصة أننا مقبلون على كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن قرعة كأس العالم وضعت مصر في مجموعة غير صعبة نسبيًا، مؤكدا أنه لن يكون مقبولا أن يكون المنتخب الكبير غير ملائم لينا ولشكلنا، كما حدث في البطولة العربية.

وأضاف أن شكل المنتخب بكأس العرب غير مقبول، وزعل الناس وزعلنا ولازم اتحاد الكرة يتكلم، رغم أني سافرت لهم قطر وقلت لهم شدوا حيلكم ولازم يكون في منتخب تاني جاهز بشكل دائم.

وردًا على تصريحات حلمي طولان، التي هاجم فيها المسئولين لعدم تقديم الدعم، قال وزير الشباب والرياضة: إنه ينبغي ألا يكون هناك مهاترات كتير في الوقت ده، واتحاد الكرة عنده الموضوع يقول في إيه والمستقبل هيكون عامل إزاي، وكل مرة أسأل في أيه ومحتاجين أيه؟.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن بطولة كأس العرب مش في الأجندة الدولية، ولكن طالما خدنا قرار بالمشاركة يبقى خلص الموضوع.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

