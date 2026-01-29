الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

6 شروط للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

الأعلى للجامعات،
الأعلى للجامعات، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز القيادة الجامعية المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم العالي بالجامعات الأهلية وفق رؤية مصر 2030.

 

شروط الترشح لرئاسة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني 

اختيار شخصية قيادية لكل جامعة أهلية.

ذات خبرات أكاديمية وإدارية سابقة.

تمتلك القدرة على قيادة الجامعة وإحداث تطوير مؤسسي يحقق أهداف إنشائها.

 

يشترط في المتقدم للمنصب أن يكون حسن السمعة، ومتدرجًا في المناصب الأكاديمية والإدارية.

 

 حاصلًا على شهادات ودورات تدريبية في القيادة الجامعية

 

قادرًا على وضع رؤية إستراتيجية ملهمة تدعم شراكات الجامعة مع المجتمع والصناعة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والمسؤولية المجتمعية.

 

الشروط التفصيلية وتسليم الأوراق المطلوبة

ويُتاح للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط التفصيلية وتسليم الأوراق المطلوبة بمقر أمانة مجلس الجامعات الأهلية بحي السفارات بمدينة نصر – محافظة القاهرة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 يناير 2026 وحتى يوم الأحد 8 فبراير 2026، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. 

 

الأوراق المطلوبة للترشح لرئاسة الجامعة 

 وتشمل الأوراق المطلوبة نسخة أصلية و5 نسخ إلكترونية على CD أو Flash Drive، وتشمل طلب الترشح، صورة بطاقة الرقم القومي، بيان حالة رسمي، السيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية، صورة شخصية حديثة، خطة تطوير الجامعة، وشهادة قانونية بعدم وجود جزاءات أو تحقيقات أو أحكام. 

وأوضح الجدول الزمني لاختيار الرئيس وفق القرارات الوزارية ذات الصلة، بدءًا بإعلان شغل المنصب، والتقديم للأوراق، وإعلان القائمة المبدئية، وتلقي الطعون، وإعلان القائمة النهائية، وصولًا إلى إجراء المقابلات النهائية مع المرشحين، والتي ستُحدد مواعيدها بعد اجتماع لجنة البت في الطعون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية أمانة مجلس الجامعات الأهلية تطوير منظومة التعليم العالي

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يهنئ فريق هندسة المنوفية بفوزه بالمركز الثاني في فئة (Telemetry)

جامعة عين شمس تستضيف فعاليات جولة الشرق الأوسط لمسابقة "أكسفورد" للمحاكم الصورية

مدينة الأبحاث العلمية تستضيف خبيرا عالميا لمناقشة مخاطر الأمن السيبراني

الطيران تنفذ تجربة طوارئ موسعة لتعزيز الجاهزية (صور)

فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

تجارة عين شمس تفتح باب الانضمام لهيئة المحكمين بمجلة "الفكر المحاسبي"

جامعة عين شمس تشارك في الدورة الزراعية الأفروعربية الأولى

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

ads

الأكثر قراءة

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

تعرف على موعد إذاعة الحلقة الأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

قد يؤدي لسحب الثقة من الحكومة، ضوابط الاستجواب بعد أول تحرك برلماني بمجلس النواب

قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب

6 شروط للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

اليوم، الحكم في معارضة علي غزال على 26 حكما غيابيا ضده

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية