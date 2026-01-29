قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) مجموعة من العقوبات على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والاتحاد المغربي لكرة القدم، إلى جانب عدد من اللاعبين والمسؤولين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والتي اعتُبرت مخالفة للوائح وقوانين الانضباط المعتمدة لدى الكاف.

وكان المنتخب السنغالي قد توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره المغربي، بهدف نظيف، بعد امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وشهدت المباراة النهائية لحظات مثيرة للجدل، بعدما قرر لاعبو منتخب السنغال الانسحاب من أرض الملعب، اعتراضًا على احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، عقب إلغاء هدف سجله المنتخب السنغالي. واعترض الجهاز الفني ولاعبو «أسود التيرانجا» على قرارات الحكم، قبل أن يتدخل النجم ساديو ماني ويقنع زملاءه بالعودة إلى الملعب واستكمال اللقاء.

وجاءت قرارات الاتحاد الأفريقي كالتالي:

عقوبات الاتحاد السنغالي لكرة القدم

قررت لجنة الانضباط ما يلي:

- إيقاف باب بونا تياو، المدير الفنى لمنتخب السنغال، لمدة 5 مباريات رسمية تحت مظلة الكاف، بسبب سلوك غير رياضى مخالف لمبادئ اللعب النظيف والنزاهة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار.

- إيقاف اللاعب إليمان ندياى لمدة مباراتين بسبب تصرف غير رياضي تجاه الحكم.

- إيقاف اللاعب إسماعيلا سار لمدة مباراتين لنفس السبب.

- تغريم الاتحاد السنغالى 300 ألف دولار نتيجة السلوك غير اللائق لجماهيره، والذي أساء لسمعة اللعبة.

- تغريم الاتحاد السنغالى 300 ألف دولار أخرى بسبب التصرفات غير الرياضية للاعبين والجهاز الفنى، بما يخالف مبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة.

- فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار على الاتحاد السنغالى بعد حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات خلال المباراة.

عقوبات الاتحاد المغربي لكرة القدم

كما أصدرت اللجنة العقوبات التالية بحق الجانب المغربي:

- إيقاف اللاعب أشرف حكيمى لمدة مباراتين، على أن يتم تعليق تنفيذ مباراة واحدة لمدة عام، بسبب سلوك غير رياضي.

- إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري لمدة 3 مباريات رسمية، مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار.

- تغريم الاتحاد المغربي 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات داخل الملعب.

- تغريم الاتحاد المغربي 100 ألف دولار نتيجة اقتحام لاعبي المنتخب والجهاز الفني لمنطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلة عمل الحكم، فى مخالفة صريحة للمادتين 82 و83 من لائحة الانضباط.

- فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام بعض الجماهير لأجهزة الليزر خلال اللقاء.

قرار بشأن احتجاج الاتحاد المغربي

وفيما يتعلق بالاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد الاتحاد السنغالى بدعوى مخالفته للمادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية، قررت لجنة الانضباط رفض الاحتجاج، معتبرة أنه لا يستند إلى ما يثبت وقوع مخالفات قانونية خلال نهائي البطولة.

