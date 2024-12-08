بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، منح زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الإحتفال بـ" اليوم العالمى لحقوق الإنسان".. الموافق 10 ديسمبر من كل عام.

زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

جاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات؛ تقرر منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 10/12/2024 حتى 31/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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