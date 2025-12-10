في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المجلس القومي: الكرامة الإنسانية أساس أي نظام ديمقراطي حديث

18 حجم الخط

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان حلّ هذا العام في ظل واقع دولي شديد التعقيد، فقد واجه العالم منظومة من التوترات الجيوسياسية واتساع الفجوات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية المتسارعة، وهي عوامل أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.

وفي ظل هذه التحديات، رأى المجلس أن الإحساس بالأمان تراجع في بعض المناطق، الأمر الذي أبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية.

السياق العالمي لحقوق الإنسان

وأشار المجلس إلى أن التطورات العالمية خلال الفترة الأخيرة فرضت ضغوطًا كبيرة على منظومات حماية الحقوق. فالتوترات الإقليمية والدولية والفوارق الاقتصادية الواسعة والتغيرات التكنولوجية السريعة شكلت جميعها تحديات استدعت من المجلس والمجتمع الدولي تكثيف الجهود لضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز صمود المجتمعات.

رؤية المجلس لحماية الحقوق والحريات

وأوضح المجلس أن حماية الحقوق والحريات لم تكن مجرد التزام قانوني، بل كانت حجر الأساس لأي مجتمع يسعى إلى الاستقرار والتنمية.

وأكد أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان — المرتكزة على مبادئ عدم التمييز وسيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية — مثلت ضمانات عملية انعكست على السياسات والتشريعات والممارسات اليومية التي تؤثر في حياة المواطنين.

التطورات في مصر وجهود تعزيز حقوق الإنسان

وتابع المجلس رصده للجهود التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووسعت مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوات مثّلت نقلة نوعية ساعدت في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كجزء من مشروع وطني شامل يهدف إلى بناء دولة قادرة على مواكبة تحديات العصر.

ومع ذلك، شدد المجلس على أن مسار حقوق الإنسان كان ولا يزال مسارًا تراكميًا يتطلب متابعة دقيقة ومراجعة مستمرة واستعدادًا دائمًا لتصحيح المسارات حيثما دعت الحاجة.

دور المجلس واختصاصاته

وأوضح المجلس أنه واصل أداء مهامه وفقًا لاختصاصاته القانونية، والتي تضمنت:

تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات.

متابعة حالة حقوق الإنسان عبر آليات متعددة.

زيارة السجون وأماكن الاحتجاز.

إعداد تقارير دورية حول الوضع الحقوقي.

دراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة ذات الصلة بالحقوق والحريات.

وذكر المجلس أن هذه المهام هدفت إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والدولية.

تكامل الحقوق في رؤية المجلس

وشدد المجلس على أن الحقوق المدنية والسياسية لم تكن بمعزل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أكد أن الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق شكل جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

ورأى المجلس أن تحقيق التوازن بين فئات الحقوق المختلفة كان شرطًا لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

التزامات المجلس المستقبلية

وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بمواصلة عمله المستقل والمهني، وتعزيز شراكاته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعات. كما أكد استمراره في نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا مجتمعيًا واسعًا.



وأعاد المجلس التأكيد أن الكرامة الإنسانية بما تحمله من معاني الحرية والاحترام والمساواة، كانت وستظل الأساس الذي يقوم عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي التزم بالعمل على دعمها وحمايتها.

