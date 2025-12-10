في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بدر عبد العاطى يزور مستشفى 57357 (صور)

18 حجم الخط

زار الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى.

واستمع عبد العاطي خلال الزيارة إلى عرض تفصيلى من الدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذى للمستشفى حول تاريخ تطور المستشفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى.

عبد العاطى يستمع إلى عرض تفصيلى حول تاريخ تطوير المستشقى، فيتو

كما حرص الوزير على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشيدًا بالجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.

وزير الخارجية مع أطفال مستشفى 57357، فيتو

وأكد عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشفى، أن هذا الصرح الإنساني يمثل نموذجًا فريدًا للعطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لرعاية أطفال السرطان في العالم، وإنجازًا يبعث الفخر في نفوس المصريين جميعًا.

وزير الخارجية يلتقى بأطفال مستشفى 57357، فيتو

وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يرسخ المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويجسد رسالة إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته.

وزير الخارجية يتفد مستشفى 57357، فيتو

وأضاف أن ما تحقق في مستشفى ٥٧٣٥٧ يعكس قوة النسيج المجتمعي المصري، وقدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مؤكدًا أن الحق في الصحة هو التزام وطني تشارك فيه الدولة والمجتمع معًا.

رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع أطفال مستشفى 57357، فيتو

وأكد عبد العاطي أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، عناصر لابد أن تسير جنبًا إلى جنب، مشيرا إلى أنها قضايا تتقاطع مع عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومشددًا على أن اللجنة ستواصل تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال.

كما أوضح أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة للتذكير بأن الحفاظ على كرامة الإنسان هو جوهر السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين هو أحد أهم مسارات العمل التي تعكف عليها الدولة المصرية.

رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع إدارة مستشفى 57357، فيتو

الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو

