محافظ أسوان يشيد بنجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بمستشفى النيل التخصصى

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بنجاح أول عملية لتركيب منظم لضربات القلب داخل مستشفى النيل التخصصى بمركز إدفو، لتسجل بذلك المستشفى إنجازًا طبيًا جديدًا يؤكد على جاهزية الصروح الصحية وجودة خدماتها، ويعتبر إحدى ثمار التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل منذ يوليو الماضى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المحافظ يشكر الفريق الطبى

وقدم المحافظ شكره للفريق الطبى الذي قام بإجراء إحدى العمليات الدقيقة على أيدى نخبة من الاستشاريين داخل أحد الصروح الطبية، وهو مستشفى النيل بإدفو بإشراف من الدكتور محمد شتات مدير المستشفى، بعد أن تم تزويده ودعمه بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج والرعاية المركزة التى جعلته مركزًا متميزًا للجراحات الدقيقة والخدمات الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال تتواصل سلسلة الإنجازات من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكى داخل مختلف الصروح المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، والتى تضم حتى الآن 9 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى و96 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالى 112 مركزا طبيا.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتوفير كافة مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحى لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة تراعى أعلى معايير الجودة، وتحقق أقصى إستفادة ممكنة للمواطن الأسواني.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى النيل حاصل على الإعتماد المبدئى من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقدم منذ انضمامه أكثر من 800 ألف خدمة طبية ما بين فحوصات وتشخيصات وجراحات وخدمات طوارئ، وهو ما يعكس تطور الأداء واستمرار التحسن فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقد تم إجراء العملية لمريضة تبلغ من العمر 69 عامًا كانت تعانى من تباطؤ شديد فى ضربات القلب نتيجة انقطاع الضفيرة الكهربية؛ مما استدعى تركيب منظم لضربات القلب ثنائى الحجرات، وغادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة وجيدة.

