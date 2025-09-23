المتنبي وتجليات الفضاء الرقمي في الرواية المعاصرة بالعدد الجديد من "مصر المحروسة"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الثلاثاء، العدد الإلكتروني الجديد (398) من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

وفي هذا العدد، تواصل د. هويدا صالح، رئيس التحرير، سلسلة مقالات "رائدات في الظل والنور" التي تتناول فيها سير رائدات مصريات قدمن الكثير للمجتمع، منهن فاطمة نعمت راشد التي جمعت بين العمل الأهلي والصحفي والسياسي، وأسست جذور قوية للحركة النسوية المصرية، هذا بالإضافة إلى دورها المؤسس في نقابة الصحفيين.

وتوضح "صالح" خلال المقال أن تاريخ الحركة النسوية المصرية ليس مجرد سرد لجهود فردية، بل خريطة متشابكة من الجمعيات والصحف والأحزاب التي ساهمت في تشكيل وعي النساء المصريات في بدايات القرن العشرين.

وفي باب "علوم وتكنولوجيا" يكتب أكرم مصطفى عن كتاب "تجليات الفضاء الرقمي في الرواية العربية المعاصرة"، للدكتور أحمد رحاحلة، والدكتورة إيمان يونس، ويتناولا خلاله مرحلة انتقال الأدب إلى محاكاة العالم الافتراضي الذي أصبح جزءا أصيلا من الحراك البشري والتجربة الإنسانية العامة، إلى جانب تقديم مقترحات خاصة بتصنيف المضامين الرقمية الجديدة، وتحليل أثرها في العناصر السردية التقليدية، لرصد أثر التطور التكنولوجي المتسارع على عالم الأدب الروائي.

‏

وفي باب "كتاب مصر"، يواصل الشاعر كريم عبد السلام سلسلة مقالاته "الشاعر والجماعة الإنسانية"، ويكتب هذا الأسبوع عن حدس الشاعر سواء كان يتصدى لموضوع ذاتي أو غرض سياسي أو موقف اجتماعي، ويرى أن الالتفاتات والتعبيرات والخيال الشعرى وصدق الانفعال واختراع العلاقات اللغوية التي تناسب الموقف أو اللحظة الشعرية هي ما يجعل شاعرا يختلف عن شاعر آخر في القيمة والقدرة على مقاومة الزمن.

وفي باب "دراسات نقدية" يكتب أشرف قاسم عن علاقة المتنبي بالمرأة ويرى أن اعتداده بنفسه وصلابته التي ظهرت في شعره كانت حاجزا بينه وبين المرأة لوقت طويل.

ويشير الكاتب في مقاله أنه على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت حياة المتنبي وشعره فلم يعرف أي شيء عن حياته الأسرية وزواجه، ولعله لم يذكر زوجته في شعره صونا لها وتقديرا لمكانتها.

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى، منها باب "كتب ومجلات"، وفيه يكتب عاطف عبد المجيد عن كتاب" هؤلاء يتحدثون عن مصر" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، لمؤلفه د. وسيم السيسي، ويستدعي فيه مجموعة من الأشياء والأحداث والشخصيات جاعلا إياها تتحدث بلسانها عن مصر، مبينا مكانتها وثقلها التاريخي الممتدين في جذور الزمن والحضارة.

وفي باب "أخبار وأحداث" يكتب المحرر الثقافي عن كتاب "حين يهاجر الجسد وتبقى الروح"، للكاتب الأردني رامي طعامنة، ويتألف من سبعة عشر فصلا يستعرض خلالها الكاتب إرهاصات الغربة وموقف الأهل منها، وتفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها المغترب، وقرار الهجرة وما يتعلق به من آمال وإحباطات.

وفي باب "قصة" تقدم الكاتبة جلاء الطيري قصة بعنوان "أراني أتحدث عنك"، أما في باب "شعر" يكتب الشاعر الكردي إسماعيل خوشناو قصيدة بعنوان" قضيتي".

وفي باب" ملفات وقضايا" تترجم سماح ممدوح مقالا بعنوان" لماذا يحتاج الأطفال إلى استراحات ذهنية"، لكيلي ميليستاس، الأخصائية النفسية للأطفال والمراهقين في مؤسسة هنري فورد الصحية، وتشير خلاله إلى أهمية الاستراحة الذهنية كونها تساعد على إعادة شحن الطاقة، وتجعل الطفل أكثر إنتاجية وهدوءا، فعقول الأطفال ليست مصممة للتركيز لفترات طويلة دون توقف.

فيما تكتب أمل زيادة مقالها الأسبوعي" كوكب تاني" الذي تطرح فيه خواطرها، وتناقش مع القارئ عددا من القضايا الحياتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.