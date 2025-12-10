الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وديا، غزل المحلة يتعادل مع العبور 1/1 استعدادا لمواجهة فاركو

غزل المحلة والعبور
غزل المحلة والعبور
18 حجم الخط

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره فريق العبور بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

غزل المحلة يواجه العبور وديا

ويهدف الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال من خلال هذا اللقاء إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على الحالة العامة للعناصر الأساسية، إلى جانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للظهور واكتساب المزيد من الخبرات. 

كما سعى الجهاز الفني لغزل المحلة إلى تجربة بعض الجوانب الخططية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المعسكر، قبل الدخول في أجواء المباراة الرسمية المقبلة أمام فاركو.

 

غزل المحلة يودع كأس مصر أمام سموحة 

وخسر غزل المحلة أمام نظيره سموحة بنتيجة 1-3 على ملعب الجيش ببرج العرب، في افتتاح دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 من كأس مصر.

مباراة سموحة وغزل المحلة 

أحرز ثلاثية فريق سموحة كل من بابي بادجي وخالد الغندور وسمير فكري في الدقائق 11 و50 و73

وأحرز هدف غزل المحلة الوحيد أحمد شوشة في الدقيقة 57 من ضربة جزاء احتسبت للفلاحين.

ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في دور الـ 16 من كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة كأس عاصمة مصر كاس رابطة الاندية علاء عبد العال فاركو

مواد متعلقة

بعد وداع كأس العرب، 5 أيام راحة لرباعي الأهلي

الأهلي يعلن خضوع كريم فؤاد لفحص طبي غدا

إبراهيم دياباتي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه

مجلس إدارة الأهلي يستعرض الموقف المالي والرؤيـة الشاملة لشركات النادي

في غياب صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا من إنتر ميلان 0/1 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، سوبوسلاي يسجل هدف ليفربول الأول أمام إنتر ميلان

تعادل سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بعد 70 دقيقة

غزل المحلة يواجه العبور غدا استعدادا لـ فاركو في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

بعد إنقاذ طفلين مصابين في مستشفى كفر الزيات العام، ما هي إسفكسيا الغرق؟

الطقس الآن، الأرصاد تحذر 7 محافظات من الأمطار والرياح

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

بعد عرض حلقاته الأولى، "ميدتيرم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

انتشال أتوبيس عقب انقلابه بسبب الأمطار في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads