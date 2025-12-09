الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
أول تعليق من وزير الرياضة على خروج المنتخب من كأس العرب

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل هزيمة منتخب مصر من الأردن والخروج المبكر من بطولة كأس العرب، قائلا: المنتخب الكبير يحتاج  إلى تركيز خاصة أننا مقبلون على كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن قرعة كأس العالم وضعت مصر في مجموعة غير صعبة نسبيًا، مؤكدا أنه لن يكون مقبولا أن يكون المنتخب الكبير غير ملائم لينا ولشكلنا، كما حدث في البطولة العربية.

وأضاف أن شكل المنتخب بكأس العرب غير مقبول، وزعل الناس وزعلنا ولازم اتحاد الكرة  يتكلم، رغم أني سافرت لهم قطر وقلت لهم شدوا حيلكم ولازم يكون في منتخب تاني جاهز بشكل دائم.

وردًا على تصريحات حلمي طولان، التي هاجم فيها المسئولين لعدم تقديم الدعم، قال وزير الشباب والرياضة: إنه ينبغي ألا يكون هناك مهاترات كتير في الوقت ده، واتحاد الكرة عنده الموضوع يقول في إيه والمستقبل هيكون عامل إزاي، وكل مرة أسأل في أيه ومحتاجين أيه؟.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن بطولة كأس العرب مش في الأجندة الدولية، ولكن طالما خدنا قرار بالمشاركة يبقى خلص الموضوع.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

