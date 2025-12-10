الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 4 أشخاص لتورطهم في ارتكاب مخالفات تؤثر على سير انتخابات النواب

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 4 أشخاص لتورطهم فى ارتكاب مخالفات جسيمة تؤثر على سير العملية الانتخابية لمجلس النواب بمحافظتى البحيرة والأقصر.

 

ضبط شخصين يحاولان توزيع كروت دعائية انتخابية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط شخصين بحوزتهما كروت دعائية انتخابية لأحد المرشحين، أثناء محاولتهما التأثير على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 ضبط سائقًا يستخدم مكبر صوت للدعاية الانتخابية بالبحيرة

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط سائق أثناء تجوله بمحيط الدائرة بسيارة نقل مزودة بمكبر صوت، أثناء محاولته دفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

 

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لارتكاب السائق مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص يحاول توزيع كروت دعائية انتخابية بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الأقصر من ضبط شخص بحوزته كروت دعائية انتخابية لأحد المرشحين، أثناء محاولته التأثير على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأقصر انتخابات مجلس النواب ضبط كروت دعائية وزارة الداخلية النيابة العامة

