تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 شخصًا بينهم 7 رجال و5 سيدات (9 منهم لهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وبصحبتهم، تم ضبط 18 طفلًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي.

وأقر المتهمون أمام الجهات الأمنية بارتكابهم النشاط الإجرامي.

ضبط 13 شخصًا استغلوا 18 طفلًا فى التسول بالقاهرة

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

