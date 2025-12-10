الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 13 شخصًا استغلوا 18 طفلًا فى التسول بالقاهرة

ضبط 13 شخصًا استغلوا
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 شخصًا بينهم 7 رجال و5 سيدات (9 منهم لهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وبصحبتهم، تم ضبط 18 طفلًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي. 

وأقر المتهمون أمام الجهات الأمنية بارتكابهم النشاط الإجرامي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة التسول حماية الاطفال وزارة الداخلية ضبط شبكة استغلال أطفال الأحداث المعرضون للخطر

