الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الداخلية تواصل توعية الطلاب بمخاطر المخدرات فى مختلف المحافظات

واصلت وزارة الداخلية جهودها التوعوية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة على المجتمع، من خلال عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن اللقاءات تناولت التعريف بمخاطر المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية على الطلاب والمحيطين بهم، وطرق الوقاية منها. 

 

كما تم عرض فيديوهات تسجيلية توضح جهود الإدارة فى ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالمخدرات، مؤكدة قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات الترويج.

وتأتي هذه المبادرة فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي والتوعية بمخاطر المخدرات، وقد لاقت الفعالية إشادة واستحسان القائمين والمشاركين.

وعاقبت المادة 33 من  قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

