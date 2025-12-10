الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

حوادث مأساوية بالجيزة، سيدة تُنهي حياتها وسائق يتحرش بفتاة في حدائق الأهرام

متهم
متهم
شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية، حوادث أمنية وإنسانية متفرقة، شملت حالة انتحار مأساوية، وواقعة تحرش جنائي، وقد اتخذت الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

تفاصيل الانتحار في بولاق الدكرور

أقدمت سيدة على إنهاء حياتها بحرق نفسها داخل مسكنها في بولاق الدكرور، بعد رفض أسرتها زواجها مرة أخرى عقب طلاقها.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بالحادث، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث أكد المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن السيدة كانت ترغب في الزواج بعد الطلاق، إلا أن رفض أفراد أسرتها دفعها لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

واقعة التحرش في حدائق الأهرام

في واقعة أخرى، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من فتاة تفيد بتحرش سائق سيارة سوزوكي بها أثناء توصيلها في منطقة حدائق الأهرام. وتمكنت مباحث الهرم، بقيادة المقدم مصطفى الدكر، من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتحويله إلى النيابة المختصة بعد تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

