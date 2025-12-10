الداخلية تستعرض قدراتها في مواجهة الأزمات والكوارث

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تتصدر خطوط الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى حرصها على التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية والبشرية.

«الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث» ندوة بأكاديمية الشرطة

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بعنوان «الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث»، حيث نقل رئيس الأكاديمية تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للمشاركين، مؤكدًا تطبيق استراتيجية أمنية حديثة تعتمد على التعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أعلى درجات الاستجابة للأحداث الطارئة.

تطوير خطط مواجهة الأزمات واستخدام الذكاء الاصطناعي

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن إدارة الأزمات تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستند إلى الخبرة، مع تطوير الخطط لاستشراف الأزمات المحتملة وإعداد استراتيجيات لمواجهتها.

وأوضح أن الداخلية استعانت بأحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر الأمني البشري عبر برامج تعليمية وبحثية وتدريبية لإعداد رجل شرطة عصري قادر على التعامل مع مختلف الأخطار.

محاكاة الأزمات وتعزيز التعاون المؤسسي

أوضح رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية تعد سيناريوهات محاكاة للأزمات المختلفة، وتنفذ ندوات بمشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة، بهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمات والكوارث بكفاءة.

الداخلية: استخدام الذكاء الاصطناعى وتطوير الكوادر لمواجهة الأزمات والكوارث

وشهدت الندوة مشاركة ضباط الشرطة، القوات المسلحة، ممثلين عن مؤسسات الدولة، وطلبة الجامعات والكليات العسكرية، مع تقديم جلسات بعنوان «تعزيز القدرات المؤسسية والاستجابة الفاعلة» و«الجهود الوطنية في مواجهة الأزمات والكوارث».

استعراض جهود الأجهزة المختلفة

العميد طارق محمدين تناول دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات وآلية التنسيق بين الجهات المختلفة.

العقيد عمرو سيد استعرض تطوير آليات الاستجابة الرسمية ودعم منظومة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية.

العقيد أحمد غريب قدم شرحًا عن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لتعزيز سرعة التنسيق والتدخل الفوري.

اللواء محمد عبد المقصود أشار إلى دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقديم البيانات الدقيقة لصانع القرار أثناء الأزمات.

الدكتور حازم أبو السعود أكد أهمية الإعلام في إدارة وعي الجمهور والتزامه بالمصداقية أثناء الأزمات.

اللواء محمد رجائي استعرض دور أجهزة المرور والحماية المدنية في التعامل مع الحوادث الطارئة.

الدكتورة هدى النوبي عرضت دور وزارة الصحة وهيئة الإسعاف في تقديم الرعاية الطبية العاجلة، مؤكدة جاهزية القطاع الصحي.

