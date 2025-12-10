الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ضبط 75 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين و115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 75 حالة تعاطى
ضبط 75 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين و115 ألف مخالفة مرورية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 115270 مخالفة متنوعة.

وتمثلت أبرز هذه المخالفات في الآتي: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كما تم إجراء تحليل مخدرات لـ 1408 سائقين، وتبين إيجابية 69 حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم.

مرتبطين بمرشح، الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على سيارة مواطن وتحطيمها بقنا

ضبط 13 شخصًا استغلوا 18 طفلًا فى التسول بالقاهرة

حملات على الطريق الدائرى الاقليمي

وفي إطار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 755 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب غير قانوني، مخالفات شروط التراخيص، وضبط حالات متعلقة بالأمن والمتانة، مع فحص 114 سائقًا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 7 محكوم عليهم بعدد 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

 

واتخذت الأجهزة  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

الداخلية تضبط قائد سيارة ملاكى لطمس لوحاتها بالمنوفية

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة ملاكى بعد تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه قيامه بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بمحافظة المنوفية.

وبالفحص الذي أجرته الأجهزة الأمنية تم تحديد السيارة وقائدها، وأقر الأخير أمام الجهات الأمنية بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

