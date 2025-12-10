الصورة الأكثر تداولا في إيران، "نتنياهو" يقف بطابور أمام مخبز بطهران

18 حجم الخط

تداول نشطاء صورة تظهر رجلا يشبه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر في طابور لشراء الخبز أمام مخبز في حي إكباتان بطهران.

An Iranian man resembling Netanyahu was seen in line for bread😂 pic.twitter.com/373fYLZZsH — Shayghan (@kkeishayghan) December 10, 2025

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن الصورة التي التقطت في مخبز بإكباتان جذبت انتباه المستخدمين بسبب الشبه الكبير بين الرجل ونتنياهو.

ويظهر الرجل في الصورة كأي مواطن عادي ينتظر دوره لشراء الخبز، وهو ما شكل مفارقة أدت إلى الانتشار السريع للصورة على المنصات الاجتماعية.

نتانیاهو امروز در صف نانوایی در تهران دیده شد

• شباهت عجیب این هموطن به نخست وزیر ااسرائیل باورنکردنی است 🤣 pic.twitter.com/jub8YKZcUV — Hassan Iranpour♥️ (@Hassanirani10) December 9, 2025

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا، وصفه العديد من المتفاعلين بأنه لافت وغير مسبوق، وسط موجة من التعليقات التي تراوحت بين الدهشة والسخرية.

إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة مرتفعة

وفى سياق منفصل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين الماضى، أن إيران عادت إلى إنتاج صواريخ باليستية بوتيرة مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة وصفتها بأنها “تطور مقلق” قد يعكس تحوّلًا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية قولها إن مصانع الإنتاج العسكري الإيرانية تشهد “نشاطًا مكثفًا”، حيث يجري العمل على رفع المخزون الباليستي وتعزيز قدرة طهران على تطوير أجيال أحدث من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

وأفادت المعلومات بأن هذا الارتفاع في الإنتاج يأتي في سياق “التوترات المتفاقمة” في المنطقة، لا سيما في ظل الاشتباكات الحدودية، والضغوط الدولية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وتعتقد بعض الدوائر الإسرائيلية أن إيران تسعى إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أي مواجهة محتملة.

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإيرانية بشأن هذه التقارير، ويشير محللون إلى أن نشر هذه المعلومات من جانب الإعلام الإسرائيلي قد يهدف إلى تعزيز الخطاب الدولي ضد طهران ودفع القوى الكبرى لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا.

