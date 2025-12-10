الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل الحكم في 257 طعنا على انتخابات النواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

شهد محيط مجلس الدولة، تشديدات أمنية مكثفة،  قبل جلسة الحكم في 257 طعنا على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية في مجلس النواب

أجهزة الأمن تفرض كردونا حول محيط المجلس  لتأمين المجلس

وفرضت أجهزة الأمن كردونا حول محيط المجلس، لتأمين المجلس مع استخدام البوابات الإلكترونية.

 يذكر أن الجلسة الماضية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة  40 طعن لمحكمة النقض وعدم قبول 3 آخرين ومد. أجل 257 طعن للحكم بجلسة اليوم، على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.  

 وبلغ  عدد الطعون الانتخابية،  أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا، من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب محيط مجلس الدولة الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

اليوم، الحكم في 257 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

اليوم. الحكم في  257 من انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الرياضة بانتخابه رئيسا للجنة الحكومية الدولية باليونسكو

الأكثر قراءة

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

عمره ما كان ناصري، ساويرس يكشف علاقة أحمد فؤاد نجم بـ جمال عبد الناصر

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads