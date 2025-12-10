محافظ الوادي الجديد يتابع لجان إعادة انتخابات النواب من الشبكة الوطنية

18 حجم الخط

تابع اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وذلك في اليوم الأول من جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدّد المحافظ على متابعة سير اللجان على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه السادة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، والتنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم باللجان؛ لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

الدوائر الانتخابية بالوادي الجديد

وتشمل الانتخابات بالوادي الجديد دائرتين انتخابيتين؛ الأولى تضم مركزي الخارجة وباريس، والثانية تشمل الداخلة وبلاط والفرافرة، بواقع مقعد فردي واحد لكل دائرة، ضمن قائمة الدوائر التي جرى إلغاؤها في بعض محافظات المرحلة الأولى وفق حكم المحكمة الإدارية العليا، ما أضفى على انتخابات الوادي الجديد أهمية خاصة.

وشهدت الدائرتان انسحاب عدد من المرشحين خلال الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي، في مشهد يعكس حراكًا سياسيًا متغيرًا حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت.

ففي دائرة الخارجة وباريس، أعلن مرشح واحد انسحابه من بين 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب نحو 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع بقاء أسمائهم مدرجة على بطاقات الاقتراع، وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ويُعد بقاء الأسماء المنسحبة على بطاقات التصويت أمرًا تنظيميًا طبيعيًا، نظرًا لانتهاء مراحل الطباعة قبل إعلان الانسحابات، وسط توجيهات واضحة للناخبين بضرورة التدقيق في اختيار المرشح الفعلي الذي يخوض المنافسة.

بيان اللجنة المشرفة على الانتخابات

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريح له، على اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية، على مستوى 60 لجنة انتخابية، تشمل اللجنتين العامتين واللجان الفرعية بمختلف المراكز.

وأوضح أن كافة المتطلبات اللوجستية جرى توفيرها، بما يشمل تجهيز مقار اللجان، وأماكن إقامة رؤساء اللجان العامة والفرعية، إلى جانب إزالة أية عقبات قد تؤثر على انتظام التصويت.

وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بمحافظة الوادي الجديد بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة، موزعين على مختلف القرى والمراكز، في واحدة من أكثر العمليات التنظيمية تعقيدًا نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة وتباعد تجمعاتها السكانية.

