فوائد الملوخية للنساء، تحمي عظامك من الهشاشة وبشرتك من التجاعيد

فوائد الملوخية، تعد الملوخية من الأطباق المصرية الشهيرة، وهي من الوجبات التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية الكثيرة، فأوراق الملوخية الخضراء الصغيرة ليست مجرد مكون لوجبة مشهورة، بل تعتبر كنزًا غذائيًا يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم والبشرة والشعر.



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، فوائد الملوخية بالتفصيل، ولماذا ينبغي أن تكون جزءًا من النظام الغذائي لأي أسرة.



أولًا: القيمة الغذائية العالية للملوخية



تحتوي الملوخية على العديد من الفيتامينات والمعادن، وأهمها:

فيتامين أ: موجود بكثرة في الملوخية ويساعد على تحسين النظر وصحة الجلد والمناعة.

فيتامين ج (C): يقوي جهاز المناعة، ويساعد على امتصاص الحديد، ويعمل كمضاد للأكسدة.

فيتامين هـ (E): يحمي الخلايا من التلف، ويعزز صحة البشرة.

الكالسيوم: ضروري لصحة العظام والأسنان.

الحديد: يحمي من الإصابة بفقر الدم.

البوتاسيوم والمغنيسيوم: يساعدان في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

الألياف الغذائية: تحسن من عملية الهضم وتقي من الإمساك.

ثانيًا: فوائد الملوخية الصحية



1. تعزز صحة الجهاز الهضمي

الملوخية غنية بالألياف التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء، وتمنع الإمساك، وتسهل الهضم. كما أنها تساهم في الحفاظ على صحة القولون، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

2. تقوي المناعة

تحتوي الملوخية على فيتامين C والبيتاكاروتين، وهما عنصران مهمان في تقوية المناعة ومقاومة العدوى والفيروسات. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تساعد على محاربة الجذور الحرة.

3. تخفض ضغط الدم

تحتوي الملوخية على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن يساهم في تنظيم ضغط الدم ويقلل من تأثير الصوديوم في الجسم، مما يجعلها مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

4. مفيدة لصحة القلب

الألياف، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة الموجودة في الملوخية تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتساعد على تنظيم ضربات القلب وتقوية عضلته.

5. تحمي العظام وتقي من الهشاشة

احتواء الملوخية على الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم يجعلها غذاءً مناسبًا للحفاظ على صحة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.

6. تساهم في الوقاية من فقر الدم

الملوخية تحتوي على الحديد وفيتامين C، ما يجعل امتصاص الحديد أكثر فعالية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأنيميا، خاصة عند النساء والفتيات.

7. تحافظ على صحة العين

بفضل غناها بفيتامين A والبيتاكاروتين، تساعد الملوخية في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي وجفاف العين.

8. تساعد على النوم الهادئ

أشارت دراسات إلى أن الملوخية تحتوي على مادة "الجلوكوسينولات" التي تعزز الشعور بالهدوء، مما يساعد في التغلب على الأرق وتحقيق نوم عميق.

فوائد الملوخية

ثالثًا: فوائد الملوخية للبشرة والشعر



1. تعزز صحة البشرة

الملوخية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات A وE وC، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على نضارة البشرة، وتعمل على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وتمنح البشرة إشراقة طبيعية.

2. تحارب جفاف البشرة

بفضل احتوائها على فيتامين A، تساعد الملوخية في ترطيب البشرة وتحميها من الجفاف والتقشر، خاصة في فصل الشتاء.

3. تقوي الشعر وتمنع تساقطه

احتواء الملوخية على الحديد، والزنك، وفيتامين B يجعلها غذاءً مثاليًا لتقوية بصيلات الشعر، وزيادة نموه، ومنع تساقطه، خاصة للنساء في فترات الحمل أو بعد الولادة.

رابعًا: الملوخية وفقدان الوزن



الملوخية من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في أنظمة الرجيم، حيث تعطي شعورًا بالشبع لفترات طويلة، وتقلل من الرغبة في تناول الطعام بكثرة.

خامسًا: فوائد الملوخية للحامل



الملوخية مصدر جيد للحديد، الذي تحتاجه المرأة الحامل للوقاية من فقر الدم، كما أن وجود الكالسيوم والفولات بها يساهم في تكوين عظام الجنين وجهازه العصبي، ويقلل من خطر التشوهات الخلقية. كذلك تساعد في تنظيم حركة الأمعاء خلال الحمل.

سادسًا: طريقة تناول الملوخية للحصول على أفضل فائدة

للحصول على أكبر فائدة غذائية، يُفضل إعداد الملوخية باستخدام مرق دجاج أو لحم منزلي دون مواد حافظة.

تجنب الإفراط في الطهي حتى لا تفقد الفيتامينات.

يمكن تناولها مع الأرز البني أو الخبز الأسمر للحصول على وجبة متكاملة وغنية بالألياف.

سابعًا: هل للملوخية أضرار؟



رغم فوائدها العديدة، قد تكون هناك بعض الملاحظات:

الإفراط في تناولها قد يسبب بعض الاضطرابات الهضمية كالإسهال الخفيف أو الغازات لدى بعض الأشخاص.

مرضى الكُلى يجب أن ينتبهوا لكمية البوتاسيوم في وجباتهم، خاصة إذا كان لديهم خلل في وظائف الكلى.

يفضل غسل الملوخية جيدًا للتأكد من خلوها من أي مبيدات أو أتربة، خصوصًا إذا كانت طازجة.

طريقة عمل الملوخية الخضراء، بكل أسرارها وبخطوات بسيطة



طريقة الملوخية الأصلية

طريقة عمل الملوخية الخضراء، من الأكلات المصرية الشهيرة، وتعد الملوخية الخضراء من الخضروات عالية القيمة الغذائية، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، كما أنها تحتوي على ط فيتامين أ، وفيتامين ج، والحديد، والكالسيوم.



وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدا.

مكونات عمل الملوخية الخضراء

حزمة ملوخية حوالي نصف كيلو

كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)

راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة سكر

ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملعقتين كبيرتين سمن

خطوات عمل الملوخية الخضراء



نقطف الملوخية الخضراء، ثم نغسلها جيدا، ونتركها حتى تجف.

نطحنها جيدا، سواء في الكبة، او بالمخرطة، حتى تصبح ناعمة.

نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.

نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.

بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف الملوخية.

بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.

في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكزبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.

وبألف هنا.

نصائح لمزيد من الطعم المميز

يمكنك إضافة اللحم المفروم أو الدجاج المقطع إلى الملوخية حسب الرغبة.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على ملوخية خضراء اللون، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى الملوخية بعد غسلها جيدًا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الملوخية عند التقديم، مما يعطيها مذاقًا مميزًا.

طريقة تخزين وتفريز الملوخية الخضراء

تخزين الملوخية

وحتى توفري وقتك وجهدك، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتفريزها، حتى تكون جاهزة عندك.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، ونتيجة مضمونها، تجعلها محفوظة لعام كامل.

الطريقة الأولى لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة فى بدون اى اضافات قبل طهيها مباشرة.

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

تضرب في محضرة الطعام.

في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.

يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

طريقة عمل الملوخية المجمدة، وطرف تفريزها في البيت



طريقة عمل الملوخية المجمدة من الوصفات التي تخشى الكثير من ستات البيوت طهيها، خوفا من قوامها وطعمها، والكثيرات يفضلن عمل الملوخية الخضراء.

ولكن يمكنك تعلم طريقة عمل الملوخية المجمدة بنتيجة لن تختلف عن الملوخية الخضراء على الإطلاق.

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية المجمدة، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدا.

مكونات عمل الملوخية المجمدة:

كيس ملوخية مجمدة

كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)

راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة سكر

ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملعقتين كبيرتين سمن

طريقة عمل الملوخية المجمدة

نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.

نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.

بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف كيس الملوخية المجمدة ( يجب أن نتأكد أن الملوخية قد تخلصك تماما من تجميدها وأصبحت طرية تماما قبل إضافتها للمرق).

بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.

في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكسبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.

وبألف هنا.

طريقة عمل الملوخية الناشفة، الوصفة الأصلية

الملوخية الناشفة

طريقة عمل الملوخية الناشفة، من الطرق القديمة لعمل الملوخية، والتي تتوارثها الأجيال، وتعد طريقة عمل الملوخية الناشفة، من الوصفات سهلة التحضير، ويمكن تعلمها بكل سهولة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الملوخية الناشفة، على أصولها، بالطريقة الأصلية.

مكونات عمل الملوخية الناشفة

2 كوب ملوخية ناشفة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 طماطم كبيرة مقطعة قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة سمن

1 مكعب مرق

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1. اغسلي الملوخية الناشفة جيدًا ثم صفيها.

2. سخني السمن في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل.

3. أضيفي الطماطم وقلبي حتى تذبل.

4. أضيفي مرق الدجاج أو اللحم، والكزبرة، والفلفل الأسود، والملح.

5. اتركي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة.

6. أضيفي الملوخية وقلبي جيدًا.

7. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى تنضج الملوخية.

8. قدمي الملوخية ساخنة مع الأرز أو الخبز.

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