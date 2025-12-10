الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اقتصاد

89.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات منتصف الأسبوع 89.5 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 14.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 44.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 4.297,8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 0.950,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

جلسة منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.

